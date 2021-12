Sophie Codegoni, le paure dopo la notte con Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip

Momento di autocritica per Sophie Codegoni. Dopo la notte trascorsa insieme ad Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip, la concorrente non prende parte alle coreografie natalizie preparate da Carmen Russo per riflettere sulla sua nuova love story con l'ex di Uomini e Donne.

Lontana dagli altri coinquilini, Sophie Codegoni riflette con Alessandro Basciano sul proprio comportamento nei confronti di Gianmaria Antinolfi, con cui ha deciso di troncare definitivamente il rapporto. La concorrente stamattina è rimasta a letto in compagnia del nuovo flirt per scambiarsi alcune coccole, riservando ad Alessandro attenzioni che non aveva mai avuto con l'ex. Il timore ora è per le conseguenze che potrebbero esserci per lei nella diretta di lunedì.

«Come fai ad essere attaccata? Hai messo semplicemente un punto», cerca di consolarla Alessandro Basciano, facendo ricorso alla sua lunga esperienza di conquistatore. «Diranno con lui ci dormi insieme, con Gianmaria mai», spiega rattristata Sophie Codegoni, che non può fare a meno di confrontare le due storie nate nella casa del Gf Vip.

«Queste cose non si possono mica calcolare», la tranquillizza Alessandro, ricordando come nel reality anche altri concorrenti abbiano vissuto situazioni diverse a distanza di poco tempo, senza preoccuparsi di poter essere giudicati. «Hai ragione» risponde Sophie, convinta dalla tenerezza e dalle parole del ragazzo. Basteranno a darle coraggio per affrontare la puntata ?

