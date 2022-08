Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno litigato? Cos'è accaduto ad un evento in cui erano ospiti

Da qualche tempo si vocifera di un allontanamento o addirittura di un litigio tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Dopo mesi nei quali sembravano particolarmente affiatate, le due si sono viste sempre meno insieme. Qualche giorno fa sono state pizzicate allo stesso evento. Ecco cosa è successo tra loro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Agosto 2022, 11:10

