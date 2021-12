Soleil Sorge e Biagio D'Anelli criticano Gianmaria Antinolfi: «Non faccia il codardo e ritorni da Sophie»

Mentre Sophie Codegoni si vive la sua nuova storia con Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip, Soleil Sorge approfitta di un momento di intimità con Biagio D'Anelli per parlare di Gianmaria Antinolfi, a cui non risparmia critiche per il suo atteggiamento con le donne del Gf Vip.

Le critiche di Soleil Sorge a Gianmaria Antinolfi

Abbracciati sul divano, i due concorrenti riflettono a voce alta sul comportamento dell'imprenditore napoletano, che Soleil considera morboso nei confronti delle donne, soprattutto ora che ha iniziato un nuovo flirt con Federica Calemme. «L'ho aiutato a elaborare la perdita di Sophie - spiega l'influencer -, ma lui è pesante e insicuro. Io non devo stare a prendermi le tue vibrazioni di insicurezza ed ammorbarmi la giornata, senza offesa. Gli ho detto più volte di non fare il codardo e di tornare da Sophie se è quello che vuole, di prenderla e baciarla. Ma lui niente».

Le parole di Biagio D'Anelli su Gianmaria Antinolfi

«Gli ho detto non fare chiodo schiaccia chiodo solo per vendetta - racconta Biagio D'Anelli, riferendosi alle recenti attenzioni di Gianmaria per la new entry Federica Calemme -. Se credi di illudere continuando a pensare a Sophie fai l’errore più grande della tua vita, perché Federica non se lo merita». Biagio vorrebbe che l'amico prendesse più in mano la situazione e che provasse a conoscere meglio Federica solo se è quello che vuole veramente, senza pensare che possa, così facendo, far ingelosire Sophie e avere qualche speranza di poterla riconquistare.

Sulla stessa lunghezza d'onda del coinquilino, anche Soleil Sorge auspica che Gianmaria e Sophie si chiariscano presto le idee e capiscano cosa desiderano davvero. Prima di ammettere: «Se fossi un uomo non avrei dubbi: preferirei Federica. È una ragazza bellissima, dolce ed educata». «Anche secondo me, non me ne voglia Sophie...».

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Dicembre 2021, 18:44

