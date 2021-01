Social contro Dayane Mello, ma il Grande Fratello Vip annuncia: «Nessun provvedimento in arrivo». Le dichiarazioni della modella brasiliana contro Tommaso Zorzi non sono piaciute al pubblico che ne ha chiesto l'espulsione a gran voce. Durante la diretta della trentaquattresima puntata scopriremo se l'argomento verrà almeno trattato da Alfonso Signorini.

COSA E' SUCCESSO

Durante il fine settimana Dayane Mello ha accusato il Grande Fratello Vip di fare favoritismi, in particolare verso Tommaso Zorzi che dopo aver appreso del nuovo prolungamento del reality ha avuto un crollo di nervi. Per la modella brasiliana il GF avrebbe un occhio di riguardo per l'influencer, cosa che la infastidisce molto.

Ma la pietra dello scandalo che ha fatto infuriare i social sono state le parole usate da Dayane. IN uno sfogo con le altre ragazze la Mello ha detto: «Adesso inizio a fare anche io la ribelle, la malata mentale. Una serata dove mettono la musica per far felice gli altri, e se ne fo**ono di noi. Solo perché ha crisi d’ansia, perché ha i suoi problemi mentali, e noi qui come rincoglioniti. Quindi non mi va bene».

SOCIAL FURIOSI

L'utilizzo del termine "malato mentale" riferito a Zorzi non è piaciuto al pubblico che subito si è riversato sui social chiedendone l'espulsione o almeno qualche provvedimento nei confronti di Dayane, tanto che l’hashtag #fuoridayane è balzato primo nei trend topic su Twitter.

LA DECISIONE

Ma a poche ore dalla diretta di questa sera è arrivata una comunicazione ufficiale del Grande Fratello che mette a tacere tutte le polemiche: «La produzione di #GFVIP e Alfonso Signorini smentiscono le indiscrezioni uscite su diverse testate online in merito al presunto comportamento inadeguato di un ex concorrente e negano categoricamente che sia in atto un qualsiasi provvedimento nei confronti di alcuno» .

La produzione di #GFVIP e Alfonso Signorini smentiscono le indiscrezioni uscite su diverse testate online in merito al presunto comportamento inadeguato di un ex concorrente e negano categoricamente che sia in atto un qualsiasi provvedimento nei confronti di alcuno. — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 25, 2021

