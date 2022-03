Sesso al GFVip? Miriana Trevisan svela cosa accadeva nella casa di notte: «Qualche coppia andava oltre...»

Miriana Trevisan svela qualche retroscena erotico del Grande Fratello Vip. Questa edizione, la più lunga nella storia del reality, ha visto nascere diverse coppie. Una è già scoppiata ed è proprio formata dall'ex ragazza di Non è la Rai e Biagio Anelli. Le altre sembrano molto affiatate e parlano di progetti importanti; ma cosa avveniva di notte? Miriana Trevisan racconta a Casa Chi che qualcuno sarebbe andato oltre le semplici effusioni.

GF Vip, Miriana Trevisan e il retroscena

Trevisan si è trovata spesso ad ascoltare nella notte, quando si spegnevano le luci, dichiarazioni d'amore ed effusioni. «Alex e Delia? Sono belli scoppiati. Io vivevo nella stanza arancione, sentivo le cose più sconce e le dichiarazioni d'amore. Basciano e Sophie prima di addormentarsi si dichiaravano amore, anche appena svegli. Lulù e Manuel erano notturni», ha dichiarato.

GF Vip, Miriana Trevisan e il sesso nella casa

«Io vivevo in una stanza molto erotica. La coppia che ha consumato di più? Secondo me Lulù e Manu», ha aggiunto. Poi ha detto la sua sulle coppie: «Gianmaria e Federica li vedo molto bene. Una donna così per Gianmaria…dopo Soleil, dico caspita questa donna è oro colato, puro».



