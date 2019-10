Sergio Volpini, il dolore segreto dell'Ottusangolo dopo il Grande Fratello: «Ho sofferto di gelotofobia...»

Grande Fratello

Sabato 19 Ottobre 2019, 14:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ex concorrente della prima storica edizione, oggi insegnante di surf, ha rivelato in un'intervista di aver sofferto di una «particolare patologia». Ecco di cosa si tratta.Durante la prima edizione del Gf,Come riporta il sito il Giornale, ecco le sue parole: «All'epoca avevo la presunzione di un giovane ventenne. Prima di entrare nella Casa ho studiato il format olandese sperando di poter capire i suoi meccanismi. Invece? Molte cose interessanti non sono mai andate in onda. Sono stato letteralmente travolto dal successo e una volta arrivato in studio ho capito di essere diventato famoso.».E continua: «. Le ho provate tutte. Nel 2010 sono scappato all’estero per cercare di tornare a essere uno sconosciuto. Credo che morirò come ottusangolo».