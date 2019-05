Serena Rutelli, nuova sorpresa al Grande Fratello: la lettera commovente del fratello

di Valeria Arnaldi

Ancora sorprese per Serena Rutelli al Grande Fratello. La concorrente, figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, è già stata contattata dalla madre biologica. La donna ha scritto una lettera a Domenica Live, dicendo che vorrebbe rivedere la figlia. Serena Rutelli, però, ha detto no.



Ora Barbara D’Urso a Domenica Live annuncia una nuova sorpresa per Serena. A scriverle una lettera questa volta è stato il fratello, adottato quando aveva nove mesi. L’uomo, oggi trentenne, dice di aver saputo della sorella solo ora e di aver iniziato a guardarla al Grande Fratello. Vorrebbe incontrarla. Sarà Serena anche questa volta a scegliere. Ultimo aggiornamento: 19:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA