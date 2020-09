Schumacher, Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip svela il mistero sulle vere condizioni del campione tedesco

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Settembre 2020, 13:45

dial Grande Fratello Vip 2020 . L'ex moglie di Flavio Briatore, durante il reality ha rivelato come sta il campione tedesco rimasto gravemente ferito in un incidente sugli sci il 29 dicembre 2013., ha detto la Gregoraci.«La moglie ha allestito un ospedale in casa», ha ammesso la concorrente del Grante Fratello Vip 2020 ai compagni nella casa aggiungendo dove sia attualmente Schumacher: in una villa a Maiorca., ha aggiunto. Una di queste, come spesso dichiarato dal diretto interessato, è Jean Todt che più volte ha fatto visita a Schumacher senza mai lasciarsi sfuggire nessun dettaglio sullo stato di salute dell'ex pilota Ferrari. Cosa che, tuttavia, non è riuscita alla Gregoraci nonostante le numerose richieste di riservatezza invocate dalla famiglia e in particolare dalla moglie Corinna.L'ex moglie di Briatore ha quindi rotto il muro del silenzio che da sette anni tiene sulle spine i tifosi di Michael Schumacher. Lo ha fatto tra le mura della casa più spiata d'Italia, dimenticando forse la presenza delle telecamere e del pubblico da casa.