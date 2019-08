Sara Affi Fella ci riprova, sogna il Grande Fratello Vip e fa una richiesta a Maria De Filippi

Sara Affi Fella

Maria De Filippi

Grande Fratello Vip

Martedì 20 Agosto 2019, 23:00

L'ex tronista dia un anno di distanza dallo scandalo che le ha fatto perdere follower e credibilità, sembra aver ripreso in mano la sua vita, grazie al suo nuovo amore, e ora vorrebbe tornare in tv per riscattarsi.Sara Affi Fella dopo aver ingannato la redazione di Uomini e Donne, aver perso tutti i suoi follower ed essere passata dalle stelle alle stalle ( si fa per dire), ha ritrovato la serenità e l’amore, accanto al calciatore del Foggia in prestito al Trapani Francesco Fedato. Ma Sara ha un grande desiderio, quello di tornare in tv, magari come. In un’intervista rilasciata al settimanale NuovoTv ha dichiarato: «Non ho avuto ancora l’occasione di incontrare Maria, ma mi piacerebbe avere modo di poterle chiedere scusa». Ma i telespettatori sembrano non averla ancora completamente perdonata, la Affi Fella, ha infatti ammesso di ricevere tuttora insulti sul web: «Purtroppo leggo ancora tanti commenti negativi sul mio conto. Per queste persone sono una donna pronta a tutto pur di avere successo. Invece io non mi venderei mai per diventare famosa., e ne ho pagato le conseguenze». Per mostrare che è cambiata e per riscattarsi l'ex tronista si candida a concorrente del: «Sarebbe una rivincita personale – ammette Sara – Vorrei partecipare a questo reality per avere la possibilità di dimostrare alle persone che si sono fatti un’idea sbagliata di me, che in realtà sono una persona totalmente diversa».