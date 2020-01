di Valeria Arnaldi

Domenica 19 Gennaio 2020, 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finita nel mirino degli hater, la famiglia di Salvo Veneziano , ex concorrente del Grande Fratello Vi p, ha scelto Domenica Live per raccontare la sua storia e le difficoltà, oggi, dopo l’uscita di Salvo dal reality, squalificato per parole decisamente pesanti e violente sulle donne.nonché minacce anche di aggressioni e di morte.«Ho parlato con la psicologa del Grande Fratello che mi ha detto che dovevo stargli vicina - dice la moglie di Salvo,- Ho cercato di essere più morbida, proprio perché mi avevano detto aiutalo, ma lui ha percepito la mia freddezza. Non condivido quello che ha fatto, ovviamente. Nella vita in generale è più facile additare una persona in un momento di difficoltà che perdonare. Io ho perdonato, perché io marito è una bravissima persona, nella vita aiuta le persone e le donne. è stato proprio messo alla gogna».Parla anche la figlia di Salvo,, 19 anni: «Quando ho visto quelle immagini ero arrabbiata, poi quando l’ho sentito piangere, mi è passata. Sapevo che stava scherzando, lo conosco, il linguaggio non è giustificabile, io non lo difendo per quello che ha detto ma per la persona che è a casa. Mi dispiace che le persone lo vedano come il mostro che non è. Vederlo stare male mi spezza il cuore, è sempre mio padre».La ragazza è vittima di numerosi attacchi sul web.«Mi dicono: Sei degna di essere figlia di quell’essere, sei da allontanare, vergognati per lo schifo di padre che hai. Mi hanno detto anche: Stai attenta a tuo padre quando sei in casa perché è un maniaco, stai lontana dai tuoi che sono due malati. A scuola no. Le mie amiche mi sostengono sempre. Non mi aspettavo che donne di 40 anni mi attaccassero in questo modo».Moglie e figli sono concordi sul fatto che le parole e il comportamento del padre siano da condannare ma difendono l’uomo che conoscono, come dice Laura, «Il padre che ha fatto tanti sacrifici per loro» e che a casa, assicurano, «non è così». «Noi siamo una famiglia sana - conclude la moglie - perché il papà è una persona sana».