Pago, lite furiosa con Antonio Zequila al Gf Vip. «Mi hai rotto il caz***». Ecco cosa sta succedendo

Caos nella casa più spiata d'Italia. Nel live su Mediaset Extra, è appena andata in onda un'accesa discussione tra Pago e Zequila e sono volate parole grosse. Ma andiamo con ordine.È appena arrivata la spesa nella Casa e Paola Di Benedetto ricorda ai ragazzi alcune regole di buona convivenza che andrebbero rispettate: «Non mangiate la marmellata con il vostro cucchiaino dal barattolo e state attenti a mangiare la giusta razione di cibo». Ed è proprio la razione di cibo il motivo della lite.Ma mentre Patrick prova a giustificarsi, Antonio Zequila va su tutte le furie. Pago si avvicina a lui per continuare la discussione e Zequila sbotta: «». Pago non ci sta e risponde per le rime: «». Interviene Carlotta Maggiorana a mettere pace: «Siamo adulti, non litighiamo». Ma tra i due cala il gelo.