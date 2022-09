Orietta Berti sorprende tutti: «Perché al Gf Vip? Mi danno tanti soldi. Fabio Fazio ci è rimasto male»

Orietta Berti è pronta per il Grande Fratello Vip. Tra poche ore la poliedrica 79enne farà il suo esordio come opinionista al reality più amato d'Italia. E la cantante ha rivelato i motivi per cui ha accettato la proposta di affiancare Alfonso Signorini in una prossima stagione che si preannuncia scoppiettante.

Leggi anche > Gf Vip, Signorini: «Sonia Bruganelli e Adriana Volpe mi infastidivano. Orietta Berti? Il mio chiodo fisso»

«Il motivo? Tanti soldi»

La proposta lavorativa le è giunta da Piersilvio Berlusconi in persona e, in un'intervista a Il Messaggero, ha rivelato cosa l'ha spinta ad accettare. Lunedì 19 settembre 2022 partirà la nuova attesissima stagione del Grande Fratello Vip, e la prima grande novità è proprio Orietta Berti. La cantante prenderà il posto di Adriana Volpe e si affiancherà alla confermatissima Sonia Bruganelli. E nell'intervista Orietta ha rivelato il motivo per cui ha accettato: «Soldi. Tanti. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera».

Il lungo corteggiamento

La cantante ha inoltre ammesso che Alfonso Signorini e Piersilvio Berlusconi l’hanno corteggiata a lungo, prima di ottenere il sì definitivo, che di fatto sancisce la fine del rapporto lavorativo con Fabio Fazio, ammettendo: «Ci è rimasto un po' male». Non è un segreto, Alfonso Signorini e Piersilvio Berlusconi sono riusciti a strappare Orietta Berti a «Che tempo Che Fa» ed in particolare a Fabio Fazio. E la 79enne ha spiegato la reazione avuta dal presentatore: «Ci è rimasto un po’ male. Ma gli ho spiegato che era un’offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se ne è fatto una ragione. Magari in una puntata andrò a promuovere il cofanetto».

Orietta Berti sarà dunque la nuova opinionista del Grande Fratello Vip e presto sarà anche protagonista di uno show creato ad hoc per celebrare la sua straordinaria carriera, ma non solo, di recente ha festeggiato anche l’uscita del cofanetto che raccoglie tutti i successi musicali della sua carriera. Ma con l'avvicinarsi dell'inverno è tempo anche di pensare al Festival di Sanremo... «Mi spiace, ma ho impegni già presi. Con Sanremo ho già dato l’anno scorso e, quest’anno. Preferisco fare altro, adesso», ha spiegato un'Orietta che promette di animare le puntate del reality ormai ai nastri di partenza.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Settembre 2022, 19:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA