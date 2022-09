Orietta Berti al Gf Vip, il cachet per la sua partecipazione: quanto guadagna a puntata

Era così atteso il debutto di Orietta Berti al Grande Fratello Vip che non solo le si è perdonata la gaffe fatta a inizio serata, in cui involontariamente ha rivelato la durata della nuova edizione del reality, la più lunga di sempre, ma si è anche persa di vista la notizia del suo cachet, rivelato solo in queste ore da Dagospia.

Gf Vip, Signorini: «Sonia Bruganelli e Adriana Volpe mi infastidivano. Orietta Berti? Il mio chiodo fisso»

Orietta Berti, svelato il super cachet per la sua partecipazione al Gf Vip

La cantante ha ammesso di avere accettato il ruolo di opinionista della Casa dietro lauto compenso e che proprio la cifra economica importante l'ha convinta a declinare la proposta di Fabio Fazio a «Che tempo che fa».

«Stando alle nostre fonti per vestire i panni dell’opinionista nel reality di Canale 5 intascherebbe 10 mila euro a puntata – scrive il sito diretto da Roberto D’Agostino –. Una cifra che può non sembrare clamorosa ma che diventa decisamente importante considerando il numero di prime time: cinquanta puntate se il reality dovesse finire (cosa praticamente certa) a marzo 2023. Totale 500 mila euro».

«Soldi. Tanti – aveva dichiarato Orietta in un'intervista a Il Messaggero –. E oltre al ruolo da opinionista al “Grande Fratello Vip” anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i 60 anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri, “Non ci sarò/Franchezza”. Era il 1962». L'usignolo di Cavriago ha fatto i suo conti, è proprio il caso di dirlo.

