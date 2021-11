GF Vip, Delia entra nella casa e scoppia la passione con Alex Belli. Baci hot sotto lo sguardo di Soleil. L'attesissimo scontro tra marito e moglie è finito con un nulla di fatto, la Duran ha tolto i panni della panterona per vestire quelli della gattina.

leggi anche > GF Vip, Jo Squillo torna a indossare il niquab contro la violenza sulle donne. Ma Signorini la liquida in fretta

Delia Duran è entrata nella casa del Grande Fratello Vip durante la diretta della 22ma puntata cambiando completamente atteggiamento. La modella ha optato anche per un cambio di look che ha rispecchiato anche il suo modo di porsi si a nei confronti del marito che in quelli di SOleil.

Con voce pacata e dolce la Duran ha incontrato Alex Belli: «Oggi sono qui per due motivi: uno, sai che giorno è oggi? Il 26, 5 mesi fa ci siamo scambiati le premesse di matrimonio; la seconda perchè ho bisogno di chiarimenti, voglio dirti che sono l'ultima persona a voler rovinare il percorso, sei un grande artista, generoso e affettuoso, però fuori hai una compagna a cui hai promesso rispetto, amore e fedeltà. Dal primo momento che ci siamo visti a oggi non c'è stato nessun cambiamento. Amore gli atteggiamenti che tu hai avuto fuori della casa è visto male e io ho sofferto, il primo intervento che ho fatto lo hai visto con la lettera di tuo padre».

«Il secondo intervento - prosegue Delia - con Soleil non ti ho voluto vedere, lei non ha colpa la maggior parte della colpa è tua perchè volevo che prendessi il tuo tempo perchè capissi la mia delusione, per questo sono qui, voglio che spieghi a me cosa sta succedendo perchè non lo sto capendo»

Belli abbraccia la moglie e le assicura amore e rispetto: «Ti chiedo scusa, ti amo tanto, ma se io ti dico che non c'è niente non darmi contro, passaci sopra». Delia continua a sottolieare che non vuole vedere il marito abbracciare e baciare un'altra «Amo che condividi la tua arte con tutti, non andare oltre, ma metti una barriera... fuori c'è una guerra»

Tra i due scoppia la passione a gustarsi lo spettacolo mangiando biscotti Solei. Le due donne si abbracciano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Novembre 2021, 23:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA