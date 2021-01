di Ida Di Grazia

Presunto tradimento: Natalia Paragoni diffida il GFVIP «Basta parlare di me», Andrea Zelletta: «Mi fido di lei». Dopo essere entrata la settimana scorsa nella casa per il chiarire con il suo fidanzato, l'ex Uomini e Donne ha deciso di non presentarsi più in trasmissione e mettere a tacere tutte le voci.

Leggi anche > Gf Vip, Antonella Elia insulta Samantha De Grenet: «Sei grassa e vecchia. Una stron*a». I social si ribellano «E' body shaming»

Lo scorso lunedì Natalia era entrata nella casa per chiarire con Andrea Zelletta del suo presunto tradimento. Andrea ha preso da subito le difese della sua fidanzata, ma con il passare dei giorni l'ex tronista è entrato in crisi profonda.

Durante la diretta di lunedì 4 gennaio Andrea scopre che Natalia non solo ha deciso di non intervenire più all'interno del programma, ma che ha addirittura diffidato il Grande Fratello Vip dal parlare di questo presunto tradimento. «E' una richiesta che ci ha colto di sorpresa - ha spiegato Signorini - a noi non interessa entrare nel merito di quel week end ma resta il fatto che si un concorrente del Grande Fratello e tu abbia tutto il diritto di dire quello che pensi».

«Ho permesso a un tarlo di entrare nella mia testa - ha detto Zelletta - Io sapevo tutto, ovviamente davanti a Natalia ho glissato tutto perchè mi fido ciecamente di lei, però quando sono usciti fuori altri dettagli mi hanno fatto male. Mi hanno ferito, per un istante il tarlo è entrato nella mia testa però riflettendoci e pensando agli occhi di Natalia, di come mi guardava, ho pensato che vale la pena avere fiducia in lei. Un rapporto si basa sulla fiducia ed ho deciso di pensare positivo, ad oggi posso confermarti il mio cambio d'umore»

23.10

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Gennaio 2021, 23:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA