di Silvia Natella

Aida Nizar, tensione con Alberto al Grande Fratello: «Non sei il mio tipo, non c'è attrazione»

Mercoledì 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nella casa del"Cupido" è sempre in agguato, pronto a colpire con le sue frecce i concorrenti. Filippo e Lucia sono ormai una coppia consolidata, ma presto potrebbe nascere un nuovo amore: quello traMatteo e Alessia si allenano insieme, si cercano con lo sguardo e si concedono spesso abbracci e carezze. Il calciatore toscano potrebbe presto dimenticare la sua ex più famosa,e gettarsi tra le braccia della bella ventiduenne. E se i coinquilini già fantasticano sulla loro unione, i due però si mostrano cauti. «Quei due si piacciono... Alessia è bellissima, semplicissima, starebbero bene insieme. Bisogna vedere se lui o lei qui si sentiranno di esporsi qui o aspetteranno di uscire. Matteo quando parla di lei però cambia proprio faccia. Secondo me un’attenzione particolare e un interesse c’è!», alcuni commenti dentro la casa. Secondo Mariana, invece, molto vicina ad Alessia, Matteo è attratto solo dal carattere della Prete.Matteo si è confidato con: «Giochiamo, ci cerchiamo, è inevitabile. Non so come andranno le cose, magari con il trascorrere dei mesi potremmo cedere». Favoloso esprime così la sua opinione sul possibile flirt: «Secondo me voi due non siete due persone che possano farsi travolgere».