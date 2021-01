Gf Vip. Maria Teresa Ruta parla di sesso e viene "umiliata" dagli autori, poi scoppia in lacrime. Fan furiosi: «Rispettatela»

Gf Vip . Maria Teresa Ruta parla di sesso viene "umiliata" dagli autori. Fan furiosi: «Rispettatela». Ieri sera, Tommaso Zorzi ha condotto il suo primo Late Show nella casa del Grande Fratello Vip. Due ore di puro divertimento che hanno consacrato l'influencer 25enne a nuovo volto della tv italiana.

Tommaso Zorzi ha ideato diversi segmenti per il suo programma: dalle interviste mentre si tagliano cipolle, al rap sulle strofe di Leopardi. Ma è l'ultimo blocco dello show che avrebbe creato qualche problema. Passata la mezzanotte, Zorzi ha invitato in studio la "sessuologa" Maria Teresa Ruta per parlare dell'orgasmo. Il momento più atteso della serata sui social. «Chi di voi ragazze ha provato durante uno stesso rapporto l'orgasmo clitorideo e vaginale?», ha chiesto ironica la giornalista piemontese alle altre concorrenti.

Ma proprio durante la gag, Tommaso e Maria Teresa vengono chiamati in confessionale. «Abbiamo beccato la censura...», intuisce Andrea Zenga. E infatti, poco dopo i due gieffini tornano in salone e comunicano agli altri che devono concludere la trasmissione in tre minuti. La motivazione ufficiale è che la trasmissione è durata già due ore. Al termine dello show, Maria Teresa visibilmente scossa si confida con Stefania: «Mi dispiace se per colpa mia hanno interrotto lo spettacolo di Tommaso...».

Immediati i commenti su Twitter: «Gli autori hanno umiliato Maria Teresa, vergognoso». E ancora: «Lo spazio di Maria Teresa ridotto a tre minuti, è mancanza di rispetto». E infine: «Nel 2021 non si può ancora parlare di sesso in tv, medioevo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Gennaio 2021, 08:53

