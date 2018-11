Domenica 4 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «per identificazione personale, è anche certificata come marchesa perché intelligentemente ha depositato il marchio Marchesa d’Aragona».L’esperto di araldica, portato in studio a Domenica Live da, chiude il “caso”«Daniela Del Secco è Marchesa perché tutto il mondo la conosce come Marchesa», ribadisce l'esperto.«Quindi - domanda- se il mio pizzaiolo Pino decide che è conte e a quelli che entrano nella sua pizzeria si presenta come Conte Pino e tutti lo chiamano così, è conte per identificazione personale?».«Sì - risponde l’uomo - ma il pizzaiolo rimarrebbe Conte a livello locale, lei è un personaggio pubblico».afferma di essere nobile dalla nascita: «Ricordo un albero genealogico che aveva mio padre ma nella guerra è andato perduto. Ho fatto ricerche in un centro araldico, quarant’anni fa hanno trovato lo stemma. Sono nobile, che è meno di baronessa».