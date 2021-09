Grande Fratello Vip, il primo bacio della casa. Scatta la passione tra Manule e Lulù

Tra coccole e carezze arriva il primo bacio nella casa del Grande Fratello Vip. Sono bastati meno di dieci giorni per far scoccare la scintilla tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie. I segnali però c’erano già da un po’. Mani che si sfiorano e profondi sguardi d’intesa. Il preludio perfetto per una storia d’amore.

per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

La passione è esplosa teneramente nella notte, sotto le coperte dove i ragazzi si sono stretti a lungo, tra un bacio e l’altro, fino a scivolare nel sonno. A dare presto una chiara dimostrazione di interesse per il 22enne triestino è stata Lulù. "Siamo entrambi due persone sensibili e buone, ci piace stare insieme", "Manuel per me è importante", ha detto la principessa in confessionale parlando della dolcezza del ragazzo.

Una simpatia reciproca adesso sbocciata in qualcosa di più, un colpo di fulmine che certamente stasera in trasmissione sarà argomento di discussione. Anche perché Manuel ai coinquilini ha detto chiaramente che "là sotto funziona tutto”. Il nuotatore parlando della sua paralisi avvenuta a Roma in seguito ad uno scambio di persona durante una sparatoria ha specificato che “La sensibilità non c’è più alle gambe. Non sento nulla, sono come morte anche se i peli e le unghie dei piedi mi crescono, il sangue scorre. Insomma, là sotto funziona tutto eh”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Settembre 2021, 21:32

