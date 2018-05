di Ida Di Grazia

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 01:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è stato squalificato dala causa di una scritta sessista su una maglietta. Non esistono le immagini perchè è avvenuto tutto alle 4 del mattino quando i ragazzi non vengono registrati, ma il gesto gli è valso l'eliminazione in diretta durante la quinta puntata del reality show.Quando l'ex di Nina Moric entra in studio come prima cosa Barba D'urso chiede di porgere le sue scuse a tutte le persone che sono state offese dai suoi comportamenti. Favoloso ammette:"E' uscito un lato inesistente di me, chiedo scusa e mi assumo le responsabilità di ciò che ho detto. Non ce la facevo più a stare in quel contesto, ripreso 24 ore su 24."Simona Izzo vuole vederci chiaro: "Per me dovresti inginocchiarti, sarebbe un bel gesto. Ma ci spieghi cosa è successo?" . "Ho dato il meglio di me per 18 ore al giorno - risponde Luigi - Per mezz'ora al giorno, poi, ho dato il peggio. Purtroppo fa parte del mio carattere". Anche Cristiano Malgioglio ha qualcosa da dire:"Hai dato l'impressione di essere un tipo molto spocchioso. Non rispecchi per niente lo spirito dei napoletani che sono persone straordinarie". Favoloso non ci sta, risponde e cerca di difendere la sua posizione, ma il suo pensiero è solo per Nina Moric. Il manager napoletano, infatti, prima di venire a conoscenza del provvedimento disciplinare aveva già deciso di abbandonare la casa per seguire la sua Nina fuori nella vita reale.