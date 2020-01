Mercoledì 8 Gennaio 2020, 16:10

Continua il mistero su, ex partecipante deled ex fidanzato di Nina Moric, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 29 dicembre, tanto da spingere la mamma, Loredana Fiorentino, a presentare denuncia di scomparsa.A tornare sull’argomento il fotoreporter Alex Fiumara, tra i primi a lanciare l'allarme sulle sorti di Favoloso, dalla sua pagina Facebook: “In merito alla scomparsa di Luigi Mario Favoloso – ha scritto sul social - non si hanno ancora notizie riguardanti il suo stato di salute né sulla sua attuale posizione”.La sua potrebbe essere una “fuga” volontaria (“che venga rispettato il disagio di una persona che potrebbe avere deciso di sparire volontariamente””), che comunque metterebbe in risalto alcune problematiche: “comunque nasconde una instabilità psichica abbastanza evidente”