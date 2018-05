Luigi Favoloso: «Amo Nina e voglio stare con lei, ecco cosa farò»

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA – Non solo il pubblico a casa spinge per l’eliminazione dalla casa deldi, ex di Nina Moric, ma a volere la sua uscita dal reality Mediaset sarebbero anche (e soprattutto) glilegati alla trasmissione.Con la squalifica di Baye Dame per quanto accaduto con Aida Nizar, Luigi Favoloso ha rimediato solo una nomination che poi ha visto l’eliminazione a sorpresa proprio della concorrente spagnola e da allora gli sponsor, come fa sapere il sito “Davidemaggio” avrebbero iniziato a meditare l’addio al programma Mediaset.Tutto nella mani del pubblico insomma che potrebbe salvare la situazione eliminando in futuro l’ex di Nina Moric.