Luigi Favoloso conquista la tentatrice: «Incontro segreto con Selvaggia Roma»

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

sta cercando di riconquistare la sua, ma non si sbilancia sull'esito dei suoi tentativi. L'unica cosa certa è che si sono presentati insieme alla festa delall'indomani della finalissima che ha visto trionfareTutto il cast, la produzione e gli opinionisti hanno brindato e ballato a Roma per festeggiare la fine di questa avventura. Sui concorrenti hanno documentato la serata con stories e post. E nel salotto di Pomeriggio 5 alcuni di loro hanno commentato gli amori nati dentro la casa, ma anche quelli finiti.Luigi Favoloso è stato lasciato durante il reality, ma i bene informati parlano di un riavvicinamento e mostrano foto dell'imprenditore con la modella croata. Intanto,scherza: «Luigi non era solo. Alla festa c'era una splendida Nina Moric, a noi donne è sembrato che volesse marcare il territorio».