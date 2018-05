Rissa nella notte tra Simone Coccia e Luigi Favoloso? «Non eravamo in diretta, quindi niente squalifica»

Luigi Favoloso conteso al Gf, la sorella a Pomeriggio 5: «Con Nina non è finita»

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nostalgia alsente la mancanza die in un confessionale inedito, mandato in onda oggi a, chiede aiuto agli autori per tentare un riavvicinamento. «Avrei bisogno di vederla almeno un minuto».Continua il gieffino: «Per lei. Adesso questa situazione di non sapere mi fa stare male. Sento che dopo due settimane dal suo ultimo messaggio, è cambiato qualcosa. Ioe non so se mi perdonerei se la trovassi sofferente. La vorrei vedere due minuti».Il Gf darà ascolto alla richiesta di Luigi? Staremo a vedere.