di Ida Di Grazia

Baye Dame, sesso in casa con Angelo Sanzio? La risposta su Instagram​

Angelo Sanzio: «Sesso con Baye Dame nella casa del Grande Fratello»​

Uno scherzo finito male e una litigata tra coinquilini si è trasformata in una vera e propriada parte di. Nella notte, secondo quanto si apprende dai social l'ex di Nina Moric ha minacciato il tarzan di Viterbo dicendo "Ti aspettano fuori, non sai chi ti metti contro", seguito dal gesto dellaTutto è partito dopo che Favoloso ha svelato ad Alberto di avergli fatto credere di aver fatto sesso nella casa con due ragazze, notizia che non è stata presa benissimo: "Tu giochi con le donne - dice Alberto - Sei il contrario di quello che dici. Tu non sei un uomo, sei una prima donna. Solo per divertimento faresti piangere una donna. Io sono molto chiaro e non lo farei mai. Per me sei un disperato". "Io riconosco che tu sei molto più vero di me - risponde Favoloso - A me piace giocare con le persone. Tu sei vero, ma sei noioso. Con me le persone non si annoiano mai"."Hai difetti brutti che fanno male alle altre persone - prosegue Tarzan - Con chiunque hai a che fare, hai dei problemi. Diventi pazzo quando perdi il tuo egocentrismo. Uccidi e poi dici pensavo che il coltello fosse finto. Ti anniento, ti distruggo in un attimo con le parole”, “Smettila - risponde irritato Luigi, mentre la discussione dal giardino passa in salone - Penso che tu sia veramente un idiota. Sei scemo, era uno scherzo! A te è venuto il dubbio su Aida che ti piaceva e adesso stai così male. Da imbecille ci hai creduto veramente alla mia storia, ci hai sofferto e ti sei arrabbiato. Non mi far incaz***e Alberto.Tutti hanno capito il fine dello scherzo tranne te", “Ma cosa pensi di farmi? Mi dai un pugno? Meglio sono 100.000 euro di debiti in meno”.A notte inoltrata la discussione prosegue, i toni si fanno sempre più alti: “Ti sto dicendo da prima di stare zitto..ti aspettano fuori, non sai chi ti metti contro” ed è questo il momento in cui gli utenti segnalano il gesto choc della pistola fatto con la mano.A conferma di ciò più tardi, in piscina, Alberto agitatissimo si sfoga con Simone Coccia: “Non può fare come gli pare con me. Dopo questa minaccia non gli parlo proprio più, è finito il rapporto, quando arrivi a fare questa minaccia significa che stai disperato, nemmeno buongiorno e buonasera, non mangerò più i piatti suoi, non ci starò più da solo, hai visto la cattiveria? Non ha detto ti aspetto fuori, ha detto ti aspettano fuori, hai capito dove vuole arrivare? Questo è pericoloso”.