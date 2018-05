di Ida Di Grazia

è l'eliminata della quinta puntata del. La modella napoletana fa il suo ingresso in studio ele mostra una clip con il riassunto della settimana, poi prende la parola per rispondere alle accuse diche la scorsa settimana era entrata in casa ricoprendola di insulti."La scorsa settimana è uscito tutto il tuo carattere - dice Mariana a Patrizia - sei prepotente hai detto delle cose bruttissime su di me, io non ho risposto perchè per le regole del gioco avevo il diritto di non dirti nulla e tu non avevi alcun motivo per scagliarti così contro Aida!". Inizia un battibecco senza esclusione di colpi con Patrizia che continua a urlare: "Stai zitta! Sei zero, non vali niente!" . Cristiano Malgioglio prova a sedare gli animi parlando con Mariana "avresti potuto vincere il Grande Fratello, perchè sei stata una stratega". Ma per la modella napoletana non è ancora finita. Barbara D'Urso chiede se tra lei e Luigi Favoloso ci sia stato qualcosa, Mariana ammette:"Luigi ha provato a baciarmi", Favoloso conferma: "Dopo una settimana in cui tutti mi ripetevano che Mariana ci stava provando con me ho voluto fare una prova, mentre stavamo entrando in confessionale le ho preso la testa tra le mani per vedere una reazione, ma lei ha spostato la mia mano ed è entrata in Confessionale, non è successo altro!". Le immagini che vengono mostrate fanno intuire l'avvicinamento tra i due ma non mostrano niente, al rientro in studio continuano i battibecchi tra Patrizia e Mariana che conclude: "Luigi non mi piace, non ho interesse per lui e non è nemmeno il mio prototipo di ragazzo".