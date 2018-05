Grande Fratello, notte hot sotto le lenzuola. Lucia non ci sta: «Filippo fermati»

Danilo, rivelazione hot al Gf: «Ho fatto sesso con un'amica di mia mamma»

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Laè ormai un ricordo perLa prima coppia nata davanti alle telecamere delscherza e ironizza su un possibile futuro insieme. «Se un giorno dovessi sposarmi ricorda che non metterei mai la fede tradizionale al dito e che continuerei a mantenere tutti questi anelli».«La fede d'oro non mi piace, preferirei una rosa», le dà cordamentre Filippo è d'accordo sugli anelli, ma frena sulle nozze: «Dobbiamo ancora vedere cosa succederà domani, con calma».Al tavolo in cucina siedeva ancheil quale è intervenuto nella discussione sottolineando che Lucia deve aspirare a un matrimonio perché è il destino più giusto e naturale per una persona. Con l'età bisogna acquisire serietà e consapevolezza.Non è la prima volta che il ragazzo romano si dice pronto a mettere su famiglia. «Non puoi dire - spiega Danilo - se un giorno dovessi sposarmi. Perché non dovresti farlo?». «Perché dovrei», la risposta disarmante della coinquilina.