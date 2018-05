di Ida Di Grazia

Il mercoledì dopo la diretta delper i ragazzi della Casa è una giornata fatta di riflessioni e di chiarimenti.sente il bisogno di parlare condopo il filmato andato in onda la sera precedente. La fidanzata dile chiede di andare in camera e le dice: “Zia Lucy volevo chiederti scusa per quello che è accaduto soprattutto ieri sera, mi sono vergognata di aver detto quelle cose”. La Bramieri scoppia inDurante l'rvm lei e Mariana avevano fatto delle considerazioni irrispettose, scherzando sull'età e sulla permanenza nella casa della Bramieri. “Ci sono rimasta male - dice tra le lacrime Lucia - Io per venire qui e mettermi in gioco alla mia età ho avuto bisogno di tanto coraggio, ho pianto giorni e giorni, volevo andare via, credevo di essere inadeguata”. La delusione di Lucia deriva soprattutto dal fatto che era convinta di aver instaurato un bel legame con Alessia, la chiacchierata fa comprendere loro che forse l'influenza di Mariana è stata nociva per il loro rapporto.Il confrontro si chiude con un lungo abbraccio, pace fatta.