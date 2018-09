Lory Del Santo al Gf Vip, Ilary Blasi la aspetta: «Niente sconti, verrà trattata come gli altri»

la sua famiglia (il figlio Loren si è suicidato) , e verrà trattata come gli altri concorrenti, senza pietismo: a parlarne è Ilary Blasi, la conduttrice del reality di Canale 5, a pochi giorni dal via alla nuova edizione che partirà lunedì 24 settembre. «Lory non vuole addosso gli occhi della pietà e vuole essere trattata come tutti gli altri, se entrerà non ci saranno sconti per lei. Ovviamente essendoci la diretta non si possono prevedere emozioni e stati d'animo. Da quello che mi hanno detto dovrebbe fare il suo ingresso nella casa alla seconda puntata, salvo ripensamenti», ha detto Ilary Blasi.



Il dramma di Lory Del Santo: il figlio Loren morto suicida, aveva 19 anni



Alfonso Signorini che affianca Blasi in studio, aggiunge: «Il GF ha una sua liturgia. La difficoltà per noi sarà vedere in quel contesto una donna che ha vissuto una tragedia del genere. Il dolore è un buco nero che va rispettato, io ho reagito con sconcerto perché avrei fatto diversamente ma la sua scelta va rispettata». La conduttrice del Grande Fratello Vip, il reality più spiato d'Italia prodotto da Endemol Shine Italy, ha specificato di rispettare il dolore dell'attrice lasciando a lei la scelta su come comportarsi in questa delicata situazione, ma sottolineando che verrebbe trattata come gli altri concorrenti.







Gf Vip, lunedì la prima puntata: le anticipazioni



IL DIRETTORE DI CANALE 5: HA DECISO LEI Il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri spiega, la cronologia degli eventi: «A luglio abbiamo firmato il contratto con Lory Del Santo, poi ci ha informato di questa tragedia avvenuta ad agosto. Naturalmente abbiamo rispettato la sua volontà di non partecipare più». «Poi, però, qualcosa è cambiato e la Del Santo ha deciso di mutare il proprio parere: ci ha fatto la richiesta di entrare comunque in casa perché riteneva che il partecipare l'avrebbe aiutata a superare questo momento. Abbiamo riflettuto a lungo insieme e alla fine abbiamo deciso di lasciar scegliere a lei senza imporle scadenze», ha sottolineato il direttore di rete.







Il buio sui social prima del Gf Vip: da un mese nascondeva la tragedia



Alla domanda se la tragedia della perdita di un figlio (il secondo peraltro dopo Connor il figlio avuto di Eric Clapton precipitato accidentalmente da un grattacielo a causa di una finestra lasciata aperta da una donna di servizio ndr), vissuta dall'attrice, è un rischio di cui l'organizzazione è consapevole. Scheri spiega come dalla dirigenza nessuno tema l'accusa di sciacallaggio. Lory Del Santo ha scelto di sua spontanea volontà di entrare nella Casa del Gf Vip, nonostante la tragedia che ha colpito, e verrà trattata come gli altri concorrenti, senza pietismo: a parlarne è, la conduttrice del reality di Canale 5, a pochi giorni dal via alla nuova edizione che partirà lunedì 24 settembre. «Lory non vuole addosso gli occhi della pietà e vuole essere trattata come tutti gli altri, se entrerà non ci saranno sconti per lei. Ovviamente essendoci la diretta non si possono prevedere emozioni e stati d'animo. Da quello che mi hanno detto dovrebbe fare il suo ingresso nella casa alla seconda puntata, salvo ripensamenti», ha detto Ilary Blasi.Alfonso Signorini che affianca Blasi in studio, aggiunge: «Il GF ha una sua liturgia. La difficoltà per noi sarà vedere in quel contesto una donna che ha vissuto una tragedia del genere. Il dolore è un buco nero che va rispettato, io ho reagito con sconcerto perché avrei fatto diversamente ma la sua scelta va rispettata». La conduttrice del Grande Fratello Vip, il reality più spiato d'Italia prodotto da Endemol Shine Italy, ha specificato di rispettare il dolore dell'attrice lasciando a lei la scelta su come comportarsi in questa delicata situazione, ma sottolineando che verrebbe trattata come gli altri concorrenti.Il direttore di Canale 5spiega, la cronologia degli eventi: «A luglio abbiamo firmato il contratto con Lory Del Santo, poi ci ha informato di questa tragedia avvenuta ad agosto. Naturalmente abbiamo rispettato la sua volontà di non partecipare più». «Poi, però, qualcosa è cambiato e la Del Santo ha deciso di mutare il proprio parere: ci ha fatto la richiesta di entrare comunque in casa perché riteneva che il partecipare l'avrebbe aiutata a superare questo momento. Abbiamo riflettuto a lungo insieme e alla fine abbiamo deciso di lasciar scegliere a lei senza imporle scadenze», ha sottolineato il direttore di rete.Alla domanda se la tragedia della perdita di un figlio (il secondo peraltro dopo Connor il figlio avuto di Eric Clapton precipitato accidentalmente da un grattacielo a causa di una finestra lasciata aperta da una donna di servizio ndr), vissuta dall'attrice, è un rischio di cui l'organizzazione è consapevole. Scheri spiega come dalla dirigenza nessuno tema l'accusa di sciacallaggio.

Il Gf non ha bisogno di mettere dentro al programma questo tipo di storia per fare ascolti, sarebbe misero

.

Non sappiamo se Lory Del Santo sarà nel cast di #GFVIP.

Lory ha recentemente espresso il desiderio di partecipare: noi rispetteremo comunque la sua decisione. — Grande Fratello (@GrandeFratello) 21 settembre 2018

Gli autori: ecco cosa le abbiamo detto



E quindi spiega ancora: E quindi spiega ancora:

È stata una sua precisa richiesta. Se vorrà, entrerà, altrimenti no. Possiamo però garantire che Lory ci ha assicurato che se entrerà, entrerà per giocare e andare fino in fondo

, ha evidenziato ancora Scheri. Che ha poi motivato la decisione di Canale 5 di aspettare e rispettare il più possibile le scelte della ex compagna di Eric Clapton:

È difficile dire di no a una persona che ti chiede di voler tornare a vivere e non rimanere chiusa con i suoi ricordi. Per lei tornare a lavorare è importante





Gf Vip al via il 24 settembre, ecco tutto ciò che c'è da sapere



Il capo degli autori Andrea Palazzo ha concluso: Il capo degli autori Andrea Palazzo ha concluso:

L'abbiamo messa in guardia, conosciamo il meccanismo del programma e le abbiamo chiesto di riflettere perché la scelta potrebbe avere delle conseguenze. Niente di ciò che accade lì dentro resta privato. Ma rispetteremo totalmente la sua volontà. Quello di essere tacciati di 'vampirismo' di fronte alla tragedia della perdita di un figlio, vissuta dall'attrice, è un rischio di cui l'organizzazione è consapevole









I CONCORRENTI A varcare la porta Rossa saranno personaggi variegati, di generazioni diverse si va da Valerio Merola a la Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona. E ancora le Donatella (una delle due, la mora, è stata a lungo fidanzata con Fabrizio Corona) e il cantante Ivan Cattaneo, Walter Nudo (confessa in un video di non avere rapporti da 10 mesi) vincitore della prima edizione dell'Isola dei famosi, l'attrice Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Jane Alexander. Lisa Fusco, fiera del suo 1,48 (in tanti ricordano la sua spaccata in diretta tv) e Maurizio Battista. Francesco Monte, il modello Stefano Sala (ex di Dayane Mello), Giulia Salemi, la meteorina Martina Hamdy, il campione olimpico di judo Fabio Basile, Benedetta Mazza già vista a Pechino Express, l'ex velino Elia Fongaro e Andrea Mainardi, ex allievo di Gualtiero Marchesi (il primo chef ad entrare al GfVip). A varcare la porta Rossa saranno personaggi variegati, di generazioni diverse si va daa la. E ancora(una delle due, la mora, è stata a lungo fidanzata con) e il cantante(confessa in un video di non avere rapporti da 10 mesi) vincitore della prima edizione dell'Isola dei famosi, l'attrice, fiera del suo 1,48 (in tanti ricordano la sua spaccata in diretta tv) e, il modello(ex di Dayane Mello),, la meteorina, il campione olimpico di judogià vista a Pechino Express, l'ex velino, ex allievo di Gualtiero Marchesi (il primo chef ad entrare al GfVip).

Una piccola anticipazione delle presentazioni dei nostri concorrenti... 😏 #GFVIP pic.twitter.com/Wh9QSbZJPV — Grande Fratello (@GrandeFratello) 21 settembre 2018