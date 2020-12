La confessione di Cristiano Malgioglio in diretta:«Amadeus mi aveva chiamato per Sanremo, ho detto no». La rivelazione durante la ventottesima puntata del Grande Fratello Vip in un momento emozionante. Il cantautore abbracciando Arisa, di cui è grande fan, ha svelato un retroscena del prossimo Sanremo 2021. Sarà vero?

Leggi anche > GFVip, incontro commovente tra Gaia e il fratello Tommaso Zorzi. Ma sui social è bufera: «»Ha fatto spoiler»

Cristiano Malgioglio, mentre era nella casa del Grande Fratello Vip, ha confessato di non mangiare il panettone da quando è scomparsa la mamma, più di vent'anni fa. A Signorini aveva detto che l'avrebbe mangiato se a portarglielo fosse stata Arisa.

Promessa mantenuta e durante la diretta di lunedì 21 dicembre, Arisa è entrata nel cucurio per portare il panettone a Malgioglio. Abbracciati in sicurezza, Malgioglio ha espresso tutta la sua ammirazione nei confronti della cantate lucana e della sua gioia nel saperla al prossimo Sanremo 2021: «Che meraviglia vederti, sono felicissimo di questo regalo. Sai quanto ti amo. Sei un regalo enorme per me. Ti ho sempre detto che sei la voce più bella in assoluto che abbiamo in Italia. Queste feste, come sai, mi mettono una tristezza fortissima. Subito dopo la fine delle feste mi ricarico».

E proprio mentre era abbracciato a lei con una lastra di vetro a separarli Malgioglio ha svelato: «Amadeus mi aveva chiamato per essere in gara a Sanremo ma io gli ho detto di dare un posto ai giovani»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Dicembre 2020, 23:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA