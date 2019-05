Kikò Nalli abbandona il Grande Fratello per amore? Gli ultimi aggiornamenti

Venerdì 17 Maggio 2019, 17:53

Pare che l'haistylist di Sabaudia sia in profonda crisi. Dopo aver ricevuto la lettera di Ambra, per la quale avrebbe perso la testa, l'ex marito distarebbe pensando di abbandonare il reality. Lo riporta il sito, durante la diretta. Il parrucchiere, dopo aver dichiarato di avere un debole per la prof, aveva fatto un passo indietro per i figli. Adesso però, dopo aver ricevuto la lettera di Ambra, sembra pensare solo a lei eKikò Nalli è il concorrente più amato nella Casa e tra il pubblico.Staremo a vedere.