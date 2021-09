Grande Fratello Vip, la commozione di Katia Ricciarelli: «Pippo Baudo ti voglio bene, per te ci sono». Durante la diretta della terza puntata, la soprano ha parlato dei suoi amori, della sua carriera artistica ma ache della solitudine

Durante la settimana i concorrenti del Grande Fratello Vip vengono chiamati uno alla volta a raccontare la propria vita. In questi giorni è stato il turno di Katia Ricciarelli ha parlato dei suoi due grandi amori: Jose Carreras e Pippo Baudo.

Di Carreras ha raccontato: «Eravamo uguali, facevamo lo stesso lavoro, eravamo giovani, entrambi avevamo 23 anni. Sembrava che andassimo così d’accordo, poi ho detto basta, mi ero stancata di fare la fidanzata e ho detto basta. Volevo chiudere con gli uomini e invece 5 mesi dopo ero sposata».

Arriva così Pippo Baudo: «È stato un colpo di fulmine e dopo 5 mesi ero già sposata. Ho vissuto bellissimi momenti ma succede di separarsi. Per me non è il primo amore che non si scorda mai, ma l’ultimo. A Pippo oggi auguro ogni bene, forse glielo dovevo dire prima ma non l’ho fatto anche per pudore».

La clip viene mostrata durante la diretta della terza puntata con la Ricciarelli che non solo si commuove ma manda un messaggio a Pippo Baudo: «Grazie Pippo ti rispetto, per me sei un grande professionista, se io posso correre da te per qualsiasi cosa io sono qua».

