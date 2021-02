Il messaggio commovente di Juliano, il fratello di Dayane Mello: «Grazie Rosalinda, sati facendo le mie veci. Il Grande Fratello è la tua famiglia». Dopo aver dato forfait all’ultimo minuto a Barbara D’Urso, Juliano si collega con Signorini per salutare la sorella.

Grande Fratello Vip, Francesco Baccini smaschera Maria Teresa Ruta: «Mai successo nulla. Sono scappato perché c’era un altro uomo»

In collegamento dal Brasile Juliano ha voluto far sentire tutta la sua vicinanza e affetto a Dayane Mello dopo la tragica morte del fratello Lucas. Domenica sera Juliano avrebbe dovuto partecipare a Live non è la D’Urso, ma all’ultimo Barbara aveva annunciato che Juliano no ci sarebbe più stato perché non se la sentiva di partecipare.

Durante la trentottesima puntata del Grande Fratello Vip, però, Juliano si è collegato con la casa è ha ringraziato tutti i ragazzi e in particolare Rosalinda: «Ciao Dayane ho un sacco di nostalgia, mi manchi, desidero tanta pace e buona energia. Mi piacerebbe parlare anche con Rosalinda. Sono molto emozionato ma voglio ringraziarti per tutto quello che stai facendo, le stai dando tanto amore e in qualche modo sono più tranquillo perchè stai facendo le mie veci. Grazie dal profondo del mio cuore. Volevo ringraziare tutti quanti grazie a Stefania, Tommaso e a tutti gli altri amici che hanno abbracciato Dayane forte anche per me. Sono loro adesso la famiglia che ha Dayane, lei non è qui con noi, grazie all'Italia e agli italiani. Grazie per darle tutto questo affetto». Signorini invita Juliano alla finale del 1 marzo, Dajane saluta il fratello: «Ti amo, stai vicino a papà, meno male che ci sei!»

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Febbraio 2021, 09:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA