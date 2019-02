Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 20:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“È con profondo rammarico che annuncio la fine della mia storia con Elia”, attraverso il suo account socialannuncia la fine della sua (breve) relazione con Elia Fongaro, conosciuto come riportato da Leggo.it nell'ultima edizione Grande Fratello Vip.Jane per il suo amore col giovane ex velino ha subito molte critiche durante e il reality e la loro storia ha realmente avuto inizio a novembre, quando erano entrambe fuori dalla casa. Il motivo dell’addio, come spiega la stessa Jane nel post, sarebbero “differenze caratteriali” e l’ex gieffina non ci va leggera: “È con profondo rammarico che annuncio la fine della mia storia con Elia Fongaro – ha scritto nella didascalia della foto che la vede abbracciata al suo ex - per profondi contrasti caratteriali, e per totale diversità nel concetto stesso di amore e di coppia.Nella speranza che possiate capire la mia profonda tristezza, vi abbraccio, e mi prendo un po' di tempo per me”. Nel mentre l’account di Elia tace sull’argomento, anche nelle stories dove sembra invece che si sti godendo una serena vacanza.