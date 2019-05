Ivana Icardi e la relazione con Gianmarco Onestini: «Tutti si baciavano nella Casa, io cosa dovevo fare?»

di Valeria Arnaldi

L’amicizia nata nella Casa deltranegli ultimi giorni ha attirato le attenzioni del pubblico del reality e animato il dibattito. La giovane infatti è fidanzata con il calciatore argentinoOra che è stata eliminata dal reality, è la stessa Ivana, ospite a Domenica Live, a parlare della presunta relazione. La prima domanda che le rivolgeè diretta: “Pensi ancora a Gianmarco?”«Non è facile uscire dalla Casa - risponde Ivana Icardi - Io penso ancora a tutto quello che è stato nella Casa, in questo “tutto” entra anche Gianmarco. Per me era un’amicizia».Gli ospiti in studio la attaccano per i suoi atteggiamenti affettuosi con il giovane, ma Ivana si difende:«Tutti si abbracciavano e baciavano nella casa, io lo faccio e la furba sono io?».La conduttrice mostra un video in cui un’altra concorrente,, commenta alle sue spalle che il comportamento di Ivana non le è piaciuto, citando il momento in cui lei ha leccato l’orecchio del giovane.«In tre settimane che sono state nella Casa, non ci siamo neanche parlate e ora che non sono più lì, parla di me? Si vede che non aveva le p…. di dirmelo».Ivana Icardi non si sente in colpa per il comportamento tenuto al reality, parla di «gioco» e «scherzo» quando le ricordano alcuni momenti con Onestini. E quando viene citato il suo fidanzato commenta: «Ho chiesto scusa alla persona cui dovevo chiedere scusa».