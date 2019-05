Interrante-Canessa-De André: triangolo al Grande Fratello. E spunta un tradimento...

di Valeria Arnaldi

È guerra nella Casa del Grande Fratello tra. A, a parlare dello “scontro” al reality è, ex di entrambe.«Io e Francesca ci siamo lasciati malissimo - commenta - ma io le vorrò sempre bene. Latravolgente che era nata tra noi, ora la vedo negli occhi di Francesca quando guarda Gennarino».Francesca però è fidanzata. E qui si comincia a parlare di un possibile tradimento. Il fidanzato infatti è stato visto a passeggio con, prorompente influencer. I due sarebbero stati pararazzati. La frequentazione andrebbe già avanti da due settimane e la coppia sarebbe stata insieme nella casa di Francesca De Andrè.«Glielo devo dire?», domandaDaniele Interrante si offre di portare lui la notizia.E la conduttrice rilancia, proponendogli di entrare nella Casa per fare pace con Guendalina e Francesca.«Francesca piangerà quando le dirai di questa relazione del fidanzato, ci starà malissimo - conclude Interrante - Se mi fai entrare, non posso non dire lo schifo che hanno fatto e detto delle persone che conosco da 15 anni».