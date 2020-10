Guenda Goria eliminata a sorpresa dal Grande fratello Vip. Bufera sui social «Televoto truccato»

Guenda Goria eliminata dal Grande fratello Vip. Bufera sui social «Televoto manovrato». Un televoto durato due puntate che ha gelato tutti e soprattutto che ha fatto storcere parecchio il naso.

Durante la diretta della quattordicesima puntata del Grande Fratello è successo quello che non ci saremmo mai immaginati: Guenda Goria è stata eliminata. La figlia di Maria Teresa Ruta puntata dopo puntata ha conquistato il cuore dei telespettatori grazie alla sua dolcezza, fermezza e intelligenza eppure qualcosa non ha funzionato.

Anche Antonella Elia è contraria a questo verdetto «Io sono affranta che sia andata via una persona come Guenda, godetevi i romanzetti di serie D».

In nomination con Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, la Goria è stata eliminata con una percentuale che non corrisponde al sentiment del pubblico sui social. In tantissimi gridano allo scandalo e parlano di televoto ingiusto.



Un esempio di tweet: «Giorno 36, Guenda è tra i preferiti del pubblico (13%), Elisabetta penultima (2%). Giorno 39, Elisabetta perde al televoto contro Dayane e Maria Teresa, ma il televoto non prevede eliminazione. Giorno 47, televoto con eliminazione: Elisabetta 17%, Guenda 13% eliminata».

E anche «Bellissimo invece il messaggio di Tommaso Zorzi per Guenda Tu sei una fuoriclasse. Sei una persona davvero incredibile ed è brutto perdere una come te qui dentro per me eri un porto sicuro. Sei una pecora nera, per me sono speciali le pecore nere ».

