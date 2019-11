Wanda Nara e Pupo saranno gli opinionisti del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. L'annuncio è arrivato su Facebook. Dalla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip, che ha svelato i nuovi volti che presenteranno uno degli show più seguiti nella prima serata di Canale 5: «GFVIP STA TORNANDO! La casa più spiata d'Italia vi aspetta da gennaio in prima serata su Canale5... condotto per la prima volta da Alfonso Signorini! Al suo fianco una coppia di opinionisti d’eccezione: Wanda Nara e Pupo!».



La foto della compagna di Mauro Icardi, ex capitano dell'Inter e oggi a Parigi con il Paris Saint Germain, e quella del cantante di "Su di noi" sono state subito commentate da centinaia di telespettatori.







Dopo essere stata opinionista a Tiki Taka, Wanda Nara lascia lo sport per passare all'intrattenimento puro. Influencer, agente di calcio (del marito) e oggi opinionista dello show che segue passo dopo passo la vita, nella Casa, dei vip. «Se venivo io era meglio ma perché non chiedete alle persone comune di partecipare»; «Voi produttori..Ma non vi accorgete di tutte le critiche negative??sono a migliaia!!! Un consiglio da spettatrice,siete ancora in tempo a cambiare cast!!»; «Prima vi guardavo sempre ora avrò qualche dubbio». La reazione sui social non sembra molto positiva ma basterà attendere la prima puntata per capire se la scelta degli autori è stata giusta. Mercoledì 13 Novembre 2019, 13:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA