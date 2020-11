Grande Fratello Vip: torna il doppio appuntamento e la finale si allunga a metà febbraio

Grande Fratello Vip, le ultime novità: torna il doppio appuntamento e la finale si allunga a metà febbraio. Gli ascolti di questa quinta edizione premiano ancora il reality show e da Maediaset sono in arrivo nuovi cambiamenti di palinsento. La seconda puntata settimanale tornerà già da dicembre.

Solo lunedì scorso Alfonso Signorini aveva comunicato al pubblico che il Grande Fratello Vip avrebbe avuto solo un appuntamento per lasciare spazio alla seconda stagione de "Il Silenzio dell’acqua” con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Ma soprattutto aveva "scioccato" i concorrenti annunciando la finale del GFVip all'8 febbraio.

Sono bastati pochi giorni perchè venisse tutto completamente rivoluzionato. Secondo le indescrezioni di TvBlog il Grande Fratello Vip potrebbe tornare già a dicembre con il doppio appuntamento, e non più a gennaio come preventivato, cambiando il giorno di messa in onda dal venerdì al sabato sera. Una promozione a tutti gli effetti considerato che il sabato sera è da sempre la fascia più ambita e solitamente ad appannaggio di Maria De Filippi (Tu si que Vales, Amici, C'è Posta per te).

La prima puntata del sabato sera dovrebbe andare in onda 12 dicembre e poi la seconda il 19 di dicembre. A gennaio 2021 si tornerà alla consueta collocazione del venerdì, a partire dal 12 gennaio. Ma le novità non termina qui perchè, sempre stando ai rumors, la finale non dovrebbe più essere l'8 febbraio, ma si allunga a metà febbraio: ultima puntata di venerdì il 12 febbraio, la finale invece si svolgerà lunedì 15 febbraio 2021.

