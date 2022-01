Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi: «Se fossi stato in casa con Soleil, mi avrebbero espulso»

Tommaso Zorzi si esprime su Soleil Sorge e ammette che se avessero condiviso l'esperienza al Grande Fratello Vip lui sarebbe stato espulso. Il vincitore della scorsa edizione, infatti, non tollera il comportamento dell'influencer italo-americana dentro la casa ed è convinto che se fossero stati coinquilini lui non avrebbe resistito a lungo.

Tommaso Zorzi è stato ospite ieri sera di Roberta Termali, la mamma di Andrea Zenga che ha intervistato l'influencer nella sua rubrica Instagram "A Casa mia". Ha detto la sua nella diretta Instagram. Sorge ha litigato con quasi tutti i suoi inquilini e avrebbe portato alla sua espulsione se fossero stati nella stessa casa.

«La cosa che mi preoccupava nel mio GF era quella di trovarmi di fronte una Soleil. La diplomazia non mi appartiene, non ce l'avrei fatta. Oltre a come sei fatto, dipende anche da chi ti trovi in Casa. Io ho conosciuto Soleil e non credevo fosse così. Se fossi stato lì probabilmente mi avrebbero espulso perché gliele avrei dette tutte», ha detto.

