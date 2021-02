Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e i “racconti” di Maria Teresa Ruta: «Passi per bugiarda»

Al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi si confronta con Maria Teresa Ruta e l’ammonisce per via dei suoi racconti, che a volte sembrano non aver avuto un riscontro: “Passi per bugiarda”. Dopo il suo racconto sul Principe di Monaco, la lite con Alba Parietti per la serata con Alain Delon, Maria Teresa Ruta ha avuto un incontro in diretta con Francesco Baccini, con cui aveva detto di aver avuto una love story.

TOMMASO ZORZI E I RACCONTI DI MARIA TERESA RUTA

Francesco Baccini ha dato una versione diversa del racconto fatto da Maria Teresa ai coinquilini (e le telecamere) e Tommaso Zorzi le fa notare che il suo comportamento rischia di farla passare per bugiarda. Dopo aver dormito da sola, Maria Teresa Ruta ha avuto un confronto con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando che vogliono capire come stanno le cose: “Quello che mi dispiace è che tu possa passare per una che ha detto una bugia… - le ha detto Tommaso - Se va bene quello che ha detto Francesco Baccini… quello che hai raccontato tu è una cosa diversa… anche Alfonso uscendo dal confronto ha esclamato: “Hai detto una stronzat*”… così non va bene. Non è una questione di nomination, non cambia niente, è una questione tua”.

MARIA TERESA RUTA RISPONDE A TOMMASO ZORZI: "HO SBAGLIATO!"

Maria Teresa Ruta nel suo confronto con Tommaso Zorzi ha poi ammesso di aver sbagliato: “Non volendo mettere in mezzo altre persone sono stata reticente… Va bene ho sbagliato io, sarà una bugiarda! Già sono abbastanza nei guai così! Ti cambia se ci siamo visti una sera o tre? Si sta parlando di una cosa delicata…e’ passato molto tempo, non mi ricordo… Per me quello che ha detto Francesco va bene…”

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Febbraio 2021, 16:01

