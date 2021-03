Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Monte, amici “lontani” da Giulia Salemi

Ultimamente si è diffusa la voce dell’improvvisa nascita dell’amicizia fra Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip, e Francesco Monte, ex partecipante al reality. Tanto Tomaso Zorzi quanto Francesco Monte hanno in qualche modo interrotto i rapporti con Giulia Salemi e alcuni esperti di gossip hanno sottolineato che sarebbe proprio questa “lontananza” il motivo dell’improvvisa simpatia fra i due.

TOMMASO ZORZI E FRANCESCO MONTE AMICI GRAZIE A GIULIA SALEMI?

Tommaso Zorzi ha vinto il Grande Fratello Vip e in qualche modo durante il gioco ha messo fine ai rapporti con la coinquilina Giulia Salemi mentre Francesco Monte in un’edizione passata del reality ha avuto con lei una tormentata love story, interrotta improvvisamente. In molti hanno visto proprio nel distacco dalla Salemi il collante della nuova amicizia fra Zorzi e Monte, ma le “Chicche di Gossip” della rivista “Chi” hanno svelato il vero motivo della frequentazione: “Molti siti e piattaforme social – si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini - hanno ripreso la notizia della nuova amicizia tra Francesco Monte, ex di Giulia Salemi, e Tommaso Zorzi, ex amico della showgirl. C’è chi ha visto nel gesto una coalizione contro Giulia. In realtà Monte nella “Casa” era stato criticato da Zorzi per il suo modo di cantare e, non appena il reality è terminato, gli ha chiesto un chiarimento. Oggi i due sono diventati amici. Lontano da Giulia”.

