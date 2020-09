Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi contro Alfonso Signorini: volano insulti

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 23:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'influencer dopo il coming out di Gabriel Garko, indossando un paio di tacchi ha ironizzato sull'accaduto facendo l'imitazione di. Un atteggiamento che non è piaciuto al conduttore del Gf.Dopo illa scorsa puntataimitandoha fatto un piccolo siparietto sui tacchi dicendo: «Esclusive choc! Nell’ascensore di Live – Non è la d’Urso avremo Adua Del Vesco con Gabriel Garko: chi dei due porta la gonna?». Parole che non sarebbero piaciute al pubblico e nemmeno ad Alfonso Signorini che«Tommaso non mi è proprio piaciuto quello che hai fatto. Ragazzi - ha spiegato Signorini - voi non conoscete il perchè, ha fatto un atto di grande coraggio, non sapete cosa c'è fuori».: «Ho fatto duemila robe ma se passo per omofobo no. Se è questo il gioco me ne vado ora. Se dici queste cose sei str*onzo allora sei stro*zo! Hanno strumentalizzato una battuta».«Tommaso - spiega Signorini - non facciamo processi a nessuno, se sei nella casa è perchè ti abbiamo voluto, su cento voli meravigliosi magari uno riesce meno bene e può ferire la sensibilità della gente. Si nota sempre il pelo nero nella mucca bianca, è giusto avere l'umiltà e il buon senso di dire che questa cosa non mi è riuescita bene. Di certo non ti diamo dell'omofobo... proprio no»., aiutato anche dagli altri ragazzi della casa a ragionare: «E' ovvio se questa battuta che ho fatto ha offeso qualcuno mi dispiace, però proprio a me...».