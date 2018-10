Lory Del Santo al GF Vip, a Domenica Live spunta una lettera speciale

Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:23

Retroscena bollente nella casa deldue concorrenti avrebbero dormito insieme prima di varcare la soglia e di partecipare al reality. La confessione arriva da, che ha ammesso agli altri inquilini di aver trascorso la notte con una delle ragazze. Il gossip che sta tenendo banco nelle ultime ore ha così travolto, ex di Matteo Branciamore dei Cesaroni.I due però avrebbero dormito insieme senza consumare. I telespettatori della diretta trasmessa su Mediaset Extra hanno ascoltato deldallo stesso Sala. Ieri sera i "Cavernicoli" si sono ritrovati nella stanza da letto per condividere l’uno con l’altro qualche aneddoto piccante o divertente sulle loro avventure amorose con l’altro sesso. Il giovane avrebbe spiegato che i due si sarebbero trovati a dormire insieme, ma lui era ubriaco e si è addormentato subito.Al mattino dopo, poi, si sarebbe svegliato e avrebbe provato ad avvicinarsi a lei per fare qualcosa, ma sarebbe stato respinto. «Circa un anno e mezzo fa - ha raccontato - sono andato a fare una serata a Milano, e sono rimasto a dormire a casa di un’amica. Avevamo bevuto qualche bicchiere in più quindi ero abbastanza alticcio, e quando siamo rientrati a casa mi sono addormentato subito. La mattina dopo mi sono svegliato ‘molto felice’, ehm insomma lo sapete come ci svegliamo noi uomini al mattino. Insomma siamo nel letto insieme, ci avviciniamo, ci facciamo due coccole, due abbracci, ci stavamo avvicinando per fare qualcosa, ma poi lei mi ha bloccato ricordandomi che doveva prendere il treno! A quel punto lei si è alzata e mi ha detto ‘Dai accompagnami alla porta’, ma io non mi potendomi alzare per evidenti motivi non l’ho accompagnata ed è finita così. E sapete chi era la ragazza? Benedetta Mazza!»L'indiscrezione su un presunto flirt tra i due era già stata lanciata dal settimanale 'Spy'.