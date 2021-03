Grande Fratello Vip, Stefania Orlando: «Mai bluffato, delusa da Dayane Mello e Maria Teresa Ruta»

Stefania Orlando si è classificata terza al Grande Fratello Vip. Soddisfatta della sua esperienza nel reality con l’amico Tommaso Zorzi, Stefania Orlando è stata delusa da alcuni coinquilini come Dayane Mello e Maria Teresa Ruta.

Leggi anche > Nino D'Angelo si fa in tre: libro, disco e nuovo tour

GFVIP, STEFANIA ORLANDO: DELUSA DA DAYANE MELLO E MARIA TERESA RUTA

Stefania Orlando ha trascorso diversi mesi nella Casa del Grande Fratello Vip e non si aspettava di essere in grado di portare avanti quest’avventura: “Negli anni – ha fatto sapere in un’intervista a “Chi” - ho sempre creduto di non essere un personaggio adatto al mondo dei reality. Credevo, a quanto pare sbagliando, che non sarei mai riuscita a essere me stessa. E invece una cosa è certa: non ho mai bluffato”.

Al Grande Fratello Vip Stefania Orlando è stata delusa da Dayane Mello (“Mi ha deluso Dayane Mello. Ha sempre detto che la sua vittoria più grande sarebbe stata quando mi avrebbe sbattuta fuori. Poi, quando c’era da scegliere chi sfidare, a un passo dal podio, ha preferito Pierpaolo a me”) e Maria Teresa Ruta: “Mi è dispiaciuto vedere alcuni video di Maria Teresa Ruta una volta uscita, perché nel gioco l’ho sempre difesa, protetta e stimata. Quando è stata eliminata, è stata livorosa. Poi è tornata per un confronto con me e Tommaso Zorzi dicendo che c’erano dei filmati incriminanti. Ho il sospetto che stesse mettendo le mani avanti per non cadere indietro”.

Amico inseparabile di Stefania Orlando al Grande Fratello Vip invece Tommaso Zorzi: “L’unica strategia che ho seguito è stata quella di affidarmi al mio istinto. Con Zorzi è stato un colpo di fulmine: prima di entrare, per quello che avevo visto sui social, nemmeno mi stava simpatico. Nella Casa invece ci siamo stati l’una per l’altro. Ci supportavamo e compensavamo ogni volta, senza mai intralciare i nostri percorsi”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Marzo 2021, 11:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA