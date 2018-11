Grande Fratello Vip sospeso? Ecco la decisione di Mediaset

Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

? Da qualche ora si rincorrono sul web rumor riguardanti una presunta sospensione del reality condotto da. Su Leggo.it le ultime novità. Nell'ultimo mese Canale 5 ha proposto per ben due volte il programma, non solo il lunedì, ma anche al giovedì. Un doppio appuntamento che però. Domani infatti non ci sarà alcuna puntata speciale del Grande Fratello Vip. Da qui i rumor sulla presunta sospensione. Ma cosa sta succedendo?In molti hanno pensato che la decisione di Mediaset fosse dovuta agliIl giovedì infatti il reality sarebbe stato battuto dalla fiction di Rai1 L'allieva. In realtà, la ragione sarebbe un'altra. Domani, giovedì 15 novembre, il Gf Vip non andrà in onda, valevole per la Nations League. Quindi nessuna sospensione per la diretta del giovedì, ma piuttosto una settimana "in panchina".Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la puntata speciale deltorneràMentre le puntate del lunedì rimarranno invariate. La prossima diretta sarà lunedì 19 novembre. La sfida al televoto è traChi uscirà? Staremo a vedere.