GFVip, Sophie Codegoni è la seconda concorrente ufficiale. «Con Corona siamo molto legati»

Manca poco alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il 13 settembre su Canale 5. La produzione ha svelato il secondo inquilino ufficiale che varcherà la soglia della porta rossa: è l’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni.

In un’intervista al magazine Chi, Sophie ha confermato che farà parte del cast della casa più spiata d'Italia. Ma le sue dichiarazioni hanno riguardato anche della scelta che fece nel dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e donne, e dei suoi rapporti con Fabrizio Corona e Nicolò Zaniolo.

«Un'esperienza stupenda»: così l'ex tronista definisce il percorso da tronista fatto durante i mesi scorsi e al termine del quale ha scelto Matteo Ranieri con cui, non ci fu alcun lieto fine. La relazione naufragò rapidissimamente, un paio di settimane dopo essersi spente le telecamere. «Mi ha lasciato lui: diceva che non gli piacevo né esteticamente, né caratterialmente», sostiene la Codegoni che poi attacca duramente: «Insomma, una brutta persona, tutt’altro rispetto a come si era mostrato».

Il cattivo epilogo della frequentazione con Matteo, non è l'unica storia naufragata per Sophie, che dice: «Una delle tante: sono piuttosto sfigata con gli uomini. Dalle relazioni di mia mamma alle poche mie, ho vissuto solo esperienze negative e di tradimento. Però sono sempre aperta all’amore: ci credo».

Nei mesi scorsi l’ex tronista è finita al centro del gossip accanto a due nomi conosciutio: Niccolò Zaniolo, calciatore della Roma, e Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi. La giovane, però, a differenza di quanto sussurrato dal gossip e dall’ex di Nina Moric, smentisce tutto dicendo di aver avuto con l’atleta e con l’imprenditore soltanto rapporti di amicizia.

«Zaniolo è un amico e Fabrizio è una persona meravigliosa che mi sta aiutando e a cui voglio davvero bene», racconta al magazine Chi. Eppure Corona, ai carabinieri, disse che l’ex tronista era la sua convivente. Perché una simile dichiarazione?

«Siamo molto legati, ci vediamo spesso, ma non stiamo insieme. Quando davanti ai carabinieri ha detto che ero la sua convivente l’ha fatto perché la situazione lo richiedeva». Infine Sophie narra che Fabrizio, per quel che riguarda il Grande Fratello Vip, le ha consigliato di far uscire la parte più divertente e socievole.

