Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli al fianco di Signorini «E' la cosa più trasgressiva che abbia mai fatto»

Sonia Bruganelli a settembre sarà protagonista al Grande Fratello Vip 6 a fianco di Alfonso Signorini. La sesta edizione tornerà in prima serata su Canale 5 e ad affiancare il direttore di Chi, ci saranno Adriana Volpe e la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli.

La 47enne romana, produttrice televisiva e conduttrice, è stata intervistata dal Corriere della Sera e per la prima volta ha parlato della sua imminente avventura televisiva a fianco di Alfonso Signorini:

«È un reality che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività. L’ho sempre seguito e alla fine ci sono cascata. Accettare di fare il Gf Vip è la cosa più trasgressiva che abbia mai fatto in vita mia. Io penso che, non solo in tv, ma nella vita faccia comodo essere cinici, se non anestetizzati. E io tendo ad esserlo. Evidentemente Alfonso ha visto queste caratteristiche in me.

Sono sicura, che questa sia solo una parentesi, una divagazione. Poi torno alla mia Sdl 2005, società di produzione di format tv e di programmi come Avanti un altro! Continuerò anche a condurre I libri di Sonia, un programma di incontri con scrittori importanti per parlare dei loro libri, alla luce della mia grande passione per la lettura».

In passato la moglie di Paolo Bonolis è stata criticata e attaccata sui social per il suo ostentare alcuni lussi tra cui il loro jet privato. A distanza di tempo Sonia Bruganelli ha avuto modo di rispondere dichiarando: «L’ho fatto perché di solito in estate ci sono così poche notizie... In realtà sono loro che ci ricascano, io non ostento, vivo la mia vita. Gli haters non dicono mai, guarda che carina prende l’aereo privato a sue spese e porta pure gli amici. Io per loro sono quella che ostenta, non quella che condivide. Ricordo poi che non lo facciamo a spese di qualcuno: paghiamo tutto, non ci regalano niente».

