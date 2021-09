Grande Fratello Vip, sfuriata di Alfonso Signorini contro Miriana: «È inutile che fai giochetti», la Trevisan scossa

di Ida Di Grazia

Grande Fratello Vip, sfuriata di Alfonso Signorini contro Miriana: «E' inutile che fai giochetti», la Trevisan scossa. L'ex ragazza di Non è la Rai è in profondo imbarazzo nel dover scegliere un nome da mandare in nomination ed entra in crisi.

leggi anche > Grande Fratello Vip, Valentina (ex di Tommaso) torna e attacca le donne: «Il cucciolo di Bambi è un cucciolo di Psyco»

Miriana Trevisan supera il televoto del lunedì sera ed ha il compito di mandare in nomination uno tra Andrea, Nicola e Gianmarco al televoto del Grande fratello Vip venerdì prossimo.

«Sarai tu - spiega Signorini - a condannare uno dei tuoi tre compagni, marima di dirmelo sappi che noi qui in studio e presumo anche il pubblico a casa abbia visto che Gianmaria ti ha suggerito di nominare lui»

Gianmaria conferma di voler andare al televoto, Signorini si infuria «Adesso stai zitto che hai parlato pure troppo». Poi rivolgendosi a Miriana: «Sappi che a questi giochetti non ci caschiamo. Siamo abituati».

La Trevisan in visibile imbarazzo prova a giustificarsi: «Avrei scelto Gianmaria, lui vuole andare dalla sua fidanzata, però se devo cambiare dico Andrea perchè è la persona con cui io parlo di meno - poi però ci ripensa - Mi dispiace ma io voglio seguire il cuore, essere autonoma, voglio scegliere Gianmaria, perchè lui vuole andare».

Alfonso Signorini è nerissimo e parte con una nuova sfuriata: «Essere autonome non significa seguire un onda. Non puoi dire prima Andrea poi Gianmaria». La situazione è piuttosto imbarazzante, glil autori del Grande fratello però consentono a Miriana di scegliere in libertà, e la Trevisan conferma il nome di Antinolfi

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Settembre 2021, 09:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA