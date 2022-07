Grande Fratello Vip, Signorini pubblica un indizio sulla nuova concorrente: chi è

Alfonso Signorini concede i primi indizi su una delle concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Già da qualche giorno è partito il toto nomi che però restano ancora top secret. Il conduttore, confermato anche per il 2023, ha mostrato sulla sua pagina Instagram una borsa che apparterrebbe a una delle concorrenti, un accessorio che non passa certo inosservato.

Si tratta di una mini pochette rosa shocking con sopra disegnata la zampa di un cane. «Una concorrente del GFVip 7 ha dimenticato la borsa nel mio ufficio, secondo voi chi devo chiamare?», scrive Alfonso nella didascalia e i nomi più probabili sono due, tra quelli che si rincorrono tra i vari rumors.

La prima ipotesi è Chadia Rodriguez, sulla quale giravano già da alcuni giorni indiscrezioni a questo proposito. La giovanissima cantante è da tempo testimonial di un marchio di abbigliamento. L'altro nome è quello di Guendalina Canessa, ex concorrente del Grande Fratello, diventata nota come opinionista nei programmi Mediaset. Come si vede dai suoi profili social Guendalina è una grandissima amante dei cani e ama vestire in modo colorato ed eccentrico.

Restano comunque solo delle ipotesi. Le uniche certezze della prossima edizione del Gf Vip sono la presenza di Sonia Bruganelli e Orietta Berti come protagonite e l'inizio del reality il 14 settembre, per il resto c'è ancora da aspettare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Luglio 2022, 15:59

